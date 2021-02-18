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19 лютого 2021, Київ 01:32
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NASA посадила марсохід на поверхню Марса

NASA посадила марсохід на поверхню Марса
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NASA посадила марсохід на поверхню Марса

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Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) посадила марсохід Perseverance («Наполегливість») на поверхню Марса

Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) посадила марсохід Perseverance («Наполегливість») на поверхню Марса. Апарат сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро. У NASA додали, що марсохід «живий», тобто передає сигнали на Землю. Він також надіслав перше фото поверхні планети.

У Центрі керування NASA зустріли приземлення бурхливими оплесками. Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року. (Відео Reuters)

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