NASA посадила марсохід на поверхню Марса

Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) посадила марсохід Perseverance («Наполегливість») на поверхню Марса. Апарат сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро. У NASA додали, що марсохід «живий», тобто передає сигнали на Землю. Він також надіслав перше фото поверхні планети.



У Центрі керування NASA зустріли приземлення бурхливими оплесками. Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року. (Відео Reuters)