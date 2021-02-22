Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало перше відео з марсоходу Perseverance («Наполегливість»).

Кліп триває три хвилини та 25 секунд. Він показує розгортання парашуту та приземлення марсоходу на Червону планету.

«Це вперше, коли ми змогли зняти захід, як приземлення на Марс», – заявив директор Лабораторії реактивного руху NASA Майкл Воткінс.

18 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса. Апарат сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро.

Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року.

Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні аналоги, і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.