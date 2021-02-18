NASA посадило ровер на поверхню Марса

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило космічний ровер Perseverance («Наполегливість») на поверхню Марса.

Ровер сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро. У NASA додали, що марсоход «живий», тобто передає сигнали на Землю. Він також надіслав перші фото з поверхні планети.

У Центрі керування NASA зустріли приземлення бурхливими оплесками.

Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року.

За даними NASA, марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні «аналоги», і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день. Він має 19 камер і два мікрофони, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована «рука» завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.