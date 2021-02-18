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19 лютого 2021, Київ 00:00
Новини | Міжнародні

NASA посадило ровер на поверхню Марса

У NASA додали, що марсоход «живий», тобто передає сигнали на Землю. Він також надіслав перше фото поверхні планети

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) посадило космічний ровер Perseverance («Наполегливість») на поверхню Марса.

Ровер сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро. У NASA додали, що марсоход «живий», тобто передає сигнали на Землю. Він також надіслав перші фото з поверхні планети.

У Центрі керування NASA зустріли приземлення бурхливими оплесками.

Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року.

За даними NASA, марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні «аналоги», і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день. Він має 19 камер і два мікрофони, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована «рука» завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.

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