NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у межах місії «Артеміда». Це сталося через два місяці після передчасного завершення першої спроби, повідомляють інформагенції.

Під час випробування всі чотири ракети Space Launch System (SLS) працювали водночас упродовж восьми хвилин (це повна тривалість тесту) у центрі космічних польотів імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі.

Двигуни ракети побудовані для місії компанією Boeing. Метою місії є повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш як через 50 років від часу останньої місячної прогулянки.

NASA прагне відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця в листопаді 2021 року, а повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року. Зараз програма «Артеміда» відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет на майже 3 мільярда доларів.