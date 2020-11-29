НАСА працює над місією, що відправить людей на Місяць у 2024-му, а пізніше хоче звести там атомну станцію

НАСА розробляє систему запуску «Артеміс» (Artemis Space Launch System), що уже у 2024 році дозволить людині повернутись на Місяць.

Перший політ майбутнього апарату відбудеться у 2021 році й буде безпілотний, повідомили у Національній космічній агенції США. Уже за три роки, згідно з планом, на супутник Землі полетять люди – вперше за майже 40 років.

Але деякі експерти висловлюють думку, що 2024 рік – надто оптимістичний прогноз, адже у проєкті уже було кілька затримок.

До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проєкт – підготувати до запуску частини проєкту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції, пише CNBC. Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту. НАСА та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проєкт у життя.

США – єдина країна, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969-го до 1972 року там побувало 12 астронавтів, нагадує Fox News. ​