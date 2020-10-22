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22 жовтня 2020, Київ 09:24
Новини | Події

Троє членів екіпажу МКС повернулися на Землю

Частина екіпажу МКС повернулася на землю

Американський астронавт і двоє російських космонавтів благополучно повернулися на Землю після шестимісячної місії на Міжнародній космічній станції (МКС).

Капсула «Союз МС-16», в якій перебували астронавт НАСА Кріс Кассіді та російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, сіла в Казахстані 22 жовтня.

Вони провели на орбіті 196 днів з моменту прибуття на станцію 9 квітня.

Кейт Рубінс з НАСА, Сергій Рижиков з Роскосмосу та Сергій Куд-Сверчков прибули на МКС тиждень тому. Вони проведуть на станції 177 днів.

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