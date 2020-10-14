Російські та американські космонавти прибули на МКС за рекордні три години

Російсько-американський екіпаж зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Подорож тривала рекордні три години.

«Космічний корабель «Союз МС-17» успішно зістикувався з російським сегментом Міжнародної космічної станції, вперше в історії зробивши лише два оберти навколо Землі», – повідомило російське агентство «Роскосмос».

За словами голови «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, подорож тривала три години та три хвилини. Зазвичай, вона займає удвічі більше часу.

Російські космонавти Сергій Рижков та Сергій Куд-Сверчков разом з астронавткою НАСА Кетлін Рубінс здійснили спеціальний маневр після вильоту з космодрому Байконур в Казахстані, що дозволило їм швидше потрапити на МКС.

На станції космонавти долучилися до астронавта НАСА Кріса Кассіді та росіян Анатолія Іванишина й Івана Вагнера. Вони перебувають на МКС із квітня й мають повернутися на Землю наступного тижня.