На МКС стався витік повітря в російському модулі

На Міжнародній космічній станції (МКС) стався витік повітря в російському модулі, там, де розташована робоча апаратура. За даними «Роскосмосу», місце вже виявили і локалізували. Загальне падіння тиску атмосфери станції зафіксували на рівні 1 мм за 8 годин. Повністю герметичність планують відновити у найближчі дні.

Російське космічне відомство запевнило, що небезпеки для життя і здоров’я екіпажу немає, як і перешкод для продовження польоту МКС в пілотованому режимі.

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Раніше повідомлялося про витік в американському секторі Міжнародної космічної станції. Тоді через витік теж зріс тиск, але у NASA запевняли про відсутність загрози для екіпажу.

На станції нині працюють російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді.