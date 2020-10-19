У російському сегменті МКС зламався туалет

У російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшов з ладу туалет. Про це повідомив під час переговорів з ЦУПом російський космонавт Анатолій Іванишин. Трансляцію переговорів вело НАСА, повідомляє агентство «Интерфакс».

Представник російського ЦУП охарактеризував ситуацію з «асенізаційно-санітарним пристроєм» як «дуже погану». Екіпаж станції намагається усунути проблему.

Загалом на станції працює два туалети: другий – в американському сегменті МКС. Російські космонавти користувалися ним, коли їхній туалет зламався минулого разу – 10 жовтня.

Наприкінці минулого місяця на МКС стався витік повітря в російському модулі, там, де розташована робоча апаратура.

Раніше повідомлялося про витік в американському секторі Міжнародної космічної станції. Тоді через витік теж зріс тиск, але у NASA запевняли про відсутність загрози для екіпажу.

Нові члени екіпажу МКС прибули на станцію 14 жовтня.