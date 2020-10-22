НАСА анонсувало нове відкриття на Місяці

Національне аерокосмічне агентство США анонсувало пресконференцію, на якій повідомлять про нове відкриття на Місяці.

Зазначається, що відкриття було зроблене за допомогою стратосферної обсерваторії «Софія».

Конференція запланована на 26 жовтня. Початок о 17:00 за Києвом.

У серпні американська корпорація SpaceX провела успішні льотні випробування прототипу другого ступеня ракети-носія Starship. SpaceX розробляє Starship для перевезення людей і вантажів на Місяць і, в перспективі, для колонізації Марсу. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.