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14 травня 2019, Київ 12:33
Новини | Міжнародні

Трамп хоче додаткових 1,6 мільярда доларів на повернення американців на Місяць

Сполучені Штати висадили на Місяці 12 людей у період із 1969 до 1972 року

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Президент США Дональд Трамп хоче додаткових 1,6 мільярда доларів для космічного агентства НАСА, щоб повернути американських астронавтів на Місяць до 2024 року.

Трамп написав про це у Twitter 13 травня.

«За моєї адміністрації ми повертаємо НАСА велич, і ми повертаємося на Місяць, а потім – на Марс», – написав Трамп.

У березні віце-президент США Майк Пенс заявив, що американські астронавти висадяться на поверхні Місяця не пізніше кінця 2024 року.

Пенс заявляв, що згідно з оцінками НАСА, американські астронавти повинні знову ступити на місячну поверхню в 2028 року, однак з урахуванням розробок подібних програм в Росії і Китаї це незадовільні для США темпи.

Сполучені Штати висадили на Місяці 12 людей у період із 1969 до 1972 року. Жодна з цих місій не відвідала віддалений бік Місяця.

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