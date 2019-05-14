Трамп хоче додаткових 1,6 мільярда доларів на повернення американців на Місяць

Президент США Дональд Трамп хоче додаткових 1,6 мільярда доларів для космічного агентства НАСА, щоб повернути американських астронавтів на Місяць до 2024 року.

Трамп написав про це у Twitter 13 травня.

«За моєї адміністрації ми повертаємо НАСА велич, і ми повертаємося на Місяць, а потім – на Марс», – написав Трамп.

У березні віце-президент США Майк Пенс заявив, що американські астронавти висадяться на поверхні Місяця не пізніше кінця 2024 року.

Пенс заявляв, що згідно з оцінками НАСА, американські астронавти повинні знову ступити на місячну поверхню в 2028 року, однак з урахуванням розробок подібних програм в Росії і Китаї це незадовільні для США темпи.

Сполучені Штати висадили на Місяці 12 людей у період із 1969 до 1972 року. Жодна з цих місій не відвідала віддалений бік Місяця.