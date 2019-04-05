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05 Квітень 2019, Київ 15:27
Новини | Суспільство

Космічний апарат з першим приватним місяцеходом вийшов на орбіту Місяця

Космічний апарат «Берешит»

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Космічний апарат «Берешит» із першим приватним місяцеходом вийшов на орбіту Місяця. Очікується, що 11 квітня він здійснить посадку на поверхню супутника Землі. У цьому випадку він стане першим приватним апаратом на Місяці, а Ізраїль стане четвертою країною в світі, якій вдалося дістатися до його поверхні.

Про вихід «Берешита» на орбіту Місяця повідомили в офіційному твіттері місії. Там тепер викладають знімки Місяця з орбіти.

«Берешит» є першим ізраїльським апаратом для дослідження Місяця, і першим місячним зондом, відправленим до супутника Землі на приватні гроші. Творці зонда зібрали близько 50 мільйонів доларів від венчурних фондів та меценатів, щоб побудувати апарат і відправити його на Місяць.

Зонд обладнаний приладами для вимірювання магнітного поля Місяця, лазерними відбивачами і цифровою капсулою, що містить дані про ізраїльську культуру.

За планами творців, «Берешит» має здійснити посадку поблизу Моря Ясності. Якщо ця місія вдасться, Ізраїль стане четвертою країною в світі після СРСР, США і Китаю, якій це вдалося.

В останні роки між космічними державами почалася нова місячна гонка. У 2017 році президент США Дональд Трамп підписав «Директиву з космічної політики», згідно з якою НАСА планує відправити пілотовану місію на Місяць не пізніше 2023 року і також вивчає можливість створення там бази. Не пізніше 2030 року відправити людину на Місяць планує Китай, до 2031 року – Росія.

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