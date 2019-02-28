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28 Лютий 2019, Київ 12:04
Новини | Суспільство

НАСА зацікавлене в залученні України до проектів з дослідження Місяця – посол Чалий

НАСА зацікавлене в співпраці з українськими підприємствами, заявили у посольстві України

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Посол України в США Валерій Чалий обговорив з адміністратором НАСА Джимом Бріденштайном співпрацю в галузі дослідження космосу.

«Було домовлено про підготовку до підписання міжурядової Угоди про співробітництво та використання космічного простору в мирних цілях. Джим Бріденштайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив НАСА. Наголосив на зацікавленості у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця», – мовиться в повідомленні посольства України.

Як заявили у диппредставництві, сторони відзначили значні перспективи поглиблення двосторонньої співпраці, наголосивши на позитивних прикладах українсько-американської взаємодії у космічній сфері, одним з яких є проект «Антарес».

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