NASA схвалило політ корабля Dragon до МКС без астронавтів

Американське космічне агентство NASA остаточно схвалило тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) 2 березня. Це стане першим космічним випробувальним польотом нового корабля компанії SpaceX Ілона Маска.

Ухвалене рішення NASA відкриває компанії SpaceХ принципово нові можливості для розвитку польотів американських астронавтів у космос після завершення у 2011 році програми пілотованих польотів на «космічних човниках» Shuttle.

Агентство NASA виділило компанії SpaceX 2,6 мільярда доларів США, а конкуруючій компанії Boeing 4,2 мільярда доларів для створення космічної системи доставки астронавтів на МКС і назад на Землю. На даний час усі екіпажі доставляють на МКС і назад на Землю російськими кораблями «Союз».