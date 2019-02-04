Троє вчених загинули через пожежу в космічному центрі Ірану

Троє вчених загинули через пожежу в Іранському космічному центрі, повідомляє влада країни.

Причини пожежі, яка сталася 3 лютого, поки що невідомі. Не повідомляють також імен і посад вчених.

Іранська космічна програма викликає застереження у США. На початку січня Сполучені Штати закликали Іран не продовжувати «провокативні» плани запуску трьох космічних апаратів, стверджуючи, що вони «практично ідентичні» ядерним балістичним ракетам і порушують резолюцію ООН.

Протягом останніх десяти років Іран відправив декілька супутників на орбіту, а в 2013-му запустив у космос мавпу. Водночас 15 січня Тегеран заявив, що проводив запуск супутника, але ракета не змогла досягти орбіти.