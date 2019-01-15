Іранський супутник не долетів до орбіти

Іранська влада повідомляє, що запустила супутник, але ракета не змогла досягнути орбіти.

Запуск відбувся 15 січня попри застереження Сполучених Штатів про те, що випробування ракет Тегераном порушують резолюції США.

Міністр телекомунікацій Мухаммад Джавад Азарі Джахромі заявив у ефірі державного телебачення, що ракета-носій супутника «Пайям» (в перекладі з фарсі – «повідомлення») не змогла «набрати потрібну швидкість» на третьому етапі запуску.

Він не уточнив, що саме спричинило невдачу запуску, але пообіцяв, що науковці продовжать свої дослідження.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив цю спробу Ірану запустити ракету, заявивши, що «невинний супутник» насправді є «першою стадією запуску міжконтинентальної ракети», яку Іран нібито розробляє, порушуючи міжнародні домовленості.

За словами Азарі-Джахромі, ще один супутник, «Дусті» (з фарсі – «дружба») чекає на запуск. Про це міністр телекомунікацій Ірану написав у своєму Twitter.

«Ми не можемо зазнати поразки чи зупинитися. Це саме ті обставини, в яких ми, іранці, демонструємо відмінність від решти людей силою духу і сміливістю», – заявив він.

Обидва супутники, «Пайям» і «Дусті», за планами, мають збирати інформацію про зміни навколишнього середовища в Ірані, заявив раніше цього тижня президент цієї країни Хасан Роугані.

Роугані також обіцяв, що Іран готовий запустити супутники попри застереження Сполучених Штатів.

На початку січня Сполучені Штати закликали Іран не продовжувати «провокативні» плани запуску трьох космічних апаратів, стверджуючи, що вони «практично ідентичні» ядерним балістичним ракетам і порушують резолюцію ООН.

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Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що ці іранські наміри порушують резолюцію Ради безпеки ООН 2231, ухвалену в 2015 році. У цій резолюції міститься заклик до Тегерана «не здійснювати жодної діяльності, пов’язаної з балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї».

Резолюція була наслідком ядерної угоди 2015 року, підписаної Іраном з шістьма світовими державами – США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Китаєм і Росією. Вона надала Тегерану полегшення санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вийшов з угоди, укладеної його попередником Бараком Обамою, і почав відновлювати санкції, що стало тяжким ударом по іранській економіці та валюті.