В Німеччині затримали німецько-афганського громадянина за підозрою в роботі на розвідку Ірану

Німецька влада заявляє про затримання 50-річного чоловіка за підозрою в передачі даних іранській розвідці, повідомляють західні ЗМІ.

Як повідомили в офісі федерального прокурора, підозрюваного звати Абдул-Хамід С. і він працював «експертом з лінгвістики і радником з питань культурних особливостей» в збройних силах Німеччини.

«На цій посаді він, за версією слідства, передавав інформацію розвідувальній службі Ірану», – йдеться в заяві.

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За словами речника Міністерства оборони Німеччини, відомству відомо про випадки шпигунства, до якого причетний співробітник Збройних сил Німеччини, проте інших деталей у міністерстві не надали.

Підозрюваного затримали у Рейнській області, що на заході Німеччини. Очікується, що він постане перед судом пізніше 15 січня.

Іранська влада наразі не коментувала цю новину.