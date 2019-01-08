Поліція Німеччини затримала підозрюваного в публікації особистих даних політиків

Правоохоронні органи Німеччини повідомили 8 січня про затримання ймовірного злочинця, що публікував особисті дані політиків у мережі Twitter.

Його ім'я не повідомляється. У поліції зазначили, що чоловік живе в регіоні Гессен разом із батьками, йому 20 років. Перед затриманням він встиг знищити свій комп’ютер, вказує Spiegel.

Минулого тижня Радіо Свобода повідомило, що хакери виклали в мережу особисті дані сотень німецьких політиків і внутрішні документи політичних партій. Атака зачепила всі представлені в німецькому парламенті партії, крім правопопулістської «Альтернативи для Німеччини».

Витік був виявлений увечері 3 січня, але документи кількома частинами викладалися в грудні, перед Різдвом.

У мережу викладені адреси та номери мобільних телефонів німецьких політиків, у деяких випадках вкрадені копії їхніх особистих документів, дані платіжних карток і особисте листування. З партійних документів у мережі виявилися резюме на вакансії в партіях, списки партійних членів і офісні меморандуми. Даних, що містять чутливу інформацію, у цьому витоку не виявлено.