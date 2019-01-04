Хакери виклали в мережу дані сотень німецьких політиків

Хакери виклали в мережу особисті дані сотень німецьких політиків і внутрішні документи політичних партій, повідомляє берлінська громадська радіостанція RBB Inforadio. Атака зачепила всі представлені в німецькому парламенті партії, крім правопопулістської «Альтернативи для Німеччини», відзначає видання.

Витік був виявлений увечері 3 січня, але документи кількома частинами викладалися в грудні, перед Різдвом.

У мережу викладені адреси та номери мобільних телефонів німецьких політиків, у деяких випадках вкрадені копії їхніх особистих документів, дані платіжних карток і особисте листування. З партійних документів у мережі виявилися резюме на вакансії в партіях, списки партійних членів і офісні меморандуми. Даних, що містять чутливу інформацію, у цьому витоку не виявлено.

Документи були викладені в Twitter-акаунті з Гамбурга з 16 тисячами передплатників, повідомляє RBB Inforadio. Жодна хакерська група не взяла на себе відповідальність за витік даних, мотивація зломників залишається нез'ясованою.