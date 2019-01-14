В Ірані поінформували про наслідки авіакатастрофи транспортного літака

В Ірані повідомили про загиблих і врятованих після катастрофи транспортного літака, що сталася неподалік столиці Тегерана: за повідомленням військових, літак належав їм, і з 16 людей на борту 15 загинули, одну людину, бортінженера, живим доставили до лікарні.

За повідомленням військових, транспортний «Боїнг-707» віз вантаж м’яса з Бішкека в Киргизстані і розбився під час аварійної посадки в аеропорті Фатх. Цей аеропорт розташований біля міста Карадж, що за кількадесят кілометрів на захід від Тегерана.

Як повідомляють, літак прямував у міжнародний аеропорт Паям, розташований поруч, за кілька кілометрів, але екіпаж пішов на посадку на значно коротшу злітно-посадкову смугу аеропорту Фатх, що належить Корпусові вартових Ісламської революції, елітній іранській військовій структурі. Літак при посадці викотився за межі смуги, врізався в стіну огорожі і спалахнув.

Причина рішення приземлятися у Фатху, а не в Паямі, наразі точно не відома. За словами посадовців, перед посадкою екіпаж повідомив про неуточнену аварійну ситуацію.

У перших повідомленнях про катастрофу не було ясності, кому належав літак; припускали, що він міг бути киргизстанський. Також спочатку називали менше число людей на його борту, тоді в повідомленнях ішлося про вісім, дев’ять чи десять членів екіпажу і про знайдені на місці катастрофи сім тіл.