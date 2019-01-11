У Німеччині помер 95-річний підозрюваний у співпраці з нацистами

Німецькі ЗМІ повідомляють, що чоловік, якого вважали останнім нацистським колаборантом, що жив у США, помер. Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung і Westfaelische Nachrichten цитують німецьких чиновників, які кажуть, що 95-річний Яків Палій пішов із життя 9 січня в будинку для літніх людей у німецькому місті Ален.

США депортували Палія до Німеччини в 2018 році. Цього чоловіка звинувачували в тому, що він служив охоронцем у концтаборі «Травники» в Польщі, де в один день, 3 листопада 1943 року вбили близько шести тисяч євреїв.

За повідомленням Департаменту юстиції США, Палій, який народився у Польщі (зараз це територія України), приїхав у США 1949 році, надавши неправдиві дані про своє минуле. Тоді емігрант заявив, що під час війни був простим робітником. Через вісім років Палій отримав американське громадянство.

Через кілька десятків років поліція виявила його ім’я в реєстрі нацистських злочинців. Одна з колишніх співробітниць концтабору заявила, що він проживає в США. У бесіді зі слідством в 1993 році Палій зізнався, що ніколи б не отримав американську візу, якби розповів правду.

Палій стверджував, що «не був пособником нацистів» і особисто нікого не вбивав.

У 2003 році Палій був позбавлений американського громадянства за рішенням суду – за приховування фактів, що під час Другої світової війни він служив у СС і був охоронцем у концтаборі. Однак після рішення суду він майже 15 років продовжував жити в США і не був депортований, незважаючи на протести євреїв, які проходили біля квартири Палія в Нью-Йорку.

У рішенні, винесеному імміграційним суддею, було сказано, що він повинен бути депортований «у Німеччину, Польщу, Україну чи будь-яку іншу країну, яка погодиться його прийняти». Влада Німеччини довгий час не хотіла приймати Палія, але зрештою погодилася на це.

У 2009 році Німеччина аналогічним чином погодилася прийняти іншого ймовірного охоронця нацистського концтабору, який ховався в США – Івана Дем'янюка. У 2011 році він був визнаний винним у причетності до більш ніж 28 тисяч смертей і помер через 10 місяців, у віці 91 року, так і не дочекавшись апеляційного розгляду в німецькому суді