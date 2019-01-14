Президент помилував іранця, на якого обміняли моряка Новічкова – адвокат

Президент України Петро Порошенко помилував громадянина Ірану Алі Джадуея, засудженого за шпигунство, якого обміняли на українського моряка Андрія Новічкова, обвинуваченого в Ірані в убивстві, повідомив адвокат іранця Григорій Мар’яновський в ефірі «Громадського телебачення».

За його словами, президент Ірану також помилував українця.

Адвокат зазначив, що для українського суду Джадуей залишився винним у шпигунстві, проте в помилуванні йдеться, що з нього зняті основне та додаткові обвинувачення. Він стверджує, що його підзахисний хоче повернутися до України, бо в нього тут сім’я.

Мар’яновський повідомив, що переговори про обмін розпочалися приблизно навесні 2018 року.

Новічкова заарештували в лютому 2017 року, приблизно через півроку після арешту в Україні іранського громадянина Алі Джадуея. Українського моряка обвинувачували у вбивстві, йому загрожувала страта, а іранця влітку 2018 року засудили на 11 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна за шпигунство проти України.

Одесит виїхав на роботу в Іран восени 2016, підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. Під час плавання в Південно-Китайському морі в одесита стався конфлікт із одним із матросів. За словами українця, спочатку той зайшов до робочого офісу, хоча у цей час мав фарбувати труби на вантажній палубі. Новічков каже, що матрос накинувся на нього після зауваження та спробував вдарити. Українець стверджує, що коли матрос вийшов з офісу, він пішов зачинити двері і побачив, як матрос вистрибнув за борт.

У лютому 2017 року Новічкова силою вивели на берег та доставили до поліції. Його звинуватили у вбивстві. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, після чого його звільнили з-під варти під особисте зобов’язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. Українцю загрожувала смертна кара. Андрія Новічкова звільнили з іранської в’язниці тільки 8 січня 2019 року «в обмін» на повернення до Ірану Алі Джадуея.