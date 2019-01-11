Іран натякнув на «обмін» Новічкова на свого шпигуна ще навесні 2017 року – фонд допомоги морякам

Іран пов’язував звільнення українського моряка Андрія Новічкова із поверненням власного громадянина Алі Джадуея з весни 2017 року. Про це журналістам повідомила голова правління фонду допомоги морякам «Ассоль» Ганна Муругова на спільній прес-конференції із моряком.

«Олену Миколаївну Вірановську (бабусю Новічкова, – ред.) запросили до посольства Ірану в Україні. І там їй пояснили, що доля Андрія буде напряму залежати від долі іранського громадянина, який був затриманий в Україні. І коли ми їхали із нею до Києва, я сказала бабусі Андрія, що напевно нам з нею доведеться рятувати більше не Андрія, а цього іранця», – заявила Муругова.

Вона зазначила, що напряму бабусі цього не сказали, але ясно натякнули. До фонду «Ассоль» бабуся моряка звернулася навесні 2017 року і разом з ними зверталася до президента, збирала підписи і проводила громадські акції на підтримку Новічкова. Сам моряк не став коментувати деталі свого звільнення і обміну.

Новічков також зазначив, що спочатку його утримували разом із іншими іранськими ув’язненими, яким загрожувала смертне покарання, але потім перевели в корпус в’язниці для іноземців.

«За проханням нашого міністерства закордонних справ, оскільки моя провина не була доказана, мене перевели в корпус для іноземців. В мене там єдиного була настільки «важка» стаття, решта підозрювалась в перевезеннях наркотиків, фінансових та політичних злочинах», – розповів Новічков.

Новічкова заарештували в лютому 2017 року, приблизно через півроку після арешту в Україні іранського громадянина Алі Джадуея. Українського моряка обвинувачували у вбивстві, йому загрожувала страта, а іранця влітку 2018 року засудили на 11 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна за шпигунство проти України.

Одесит виїхав на роботу в Іран восени 2016, підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. Під час плавання в Південно-Китайському морі в одесита стався конфлікт із одним із матросів. За словами українця, спочатку той зайшов до робочого офісу, хоча у цей час мав фарбувати труби на вантажній палубі. Новічков каже, що матрос накинувся на нього після зауваження та спробував вдарити. Українець стверджує, що коли матрос вийшов з офісу, він пішов зачинити двері і побачив, як матрос вистрибнув за борт.

На прес-конференції в Одесі стало відомо, що раніше загиблий іранський моряк писав лист родичам, де розповідав, що боїться

У лютому 2017 року Новічкова силою вивели на берег та доставили до поліції. Його звинуватили у вбивстві. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, після чого його звільнили з-під варти під особисте зобов’язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. Українцю загрожувала смертна кара. Андрія Новічкова звільнили з іранської в’язниці тільки 8 січня 2019 року «в обмін» на повернення до Ірану Алі Джадуея.