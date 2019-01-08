Іран звільнив затриманого українського моряка – Порошенко

Український моряк Андрій Новічков звільнений і перебуває на території посольства України в Ірані, повідомив президент України Петро Порошенко.

Він не повідомив, коли Новічков повернеться до України.

«Це, мабуть, найщасливіше Різдво в житті хлопця та його родини», – додав Порошенко.

Одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo.

Під час плавання в Південно-Китайському морі в Новічкова стався конфлікт із одним із матросів. За словами українця, спочатку той зайшов до робочого офісу, хоча у цей час мав фарбувати труби на вантажній палубі. Новічков каже, що матрос накинувся на нього після зауваження та спробував вдарити.

Українець стверджує, що коли матрос вийшов з офісу, він пішов зачинити двері і побачив, як матрос вистрибнув за борт.

У лютому 2017 року Новічкова силою вивели на берег та доставили до поліції. Його звинуватили у вбивстві. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, після чого його звільнили з-під варти під особисте зобов’язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. Українцю загрожувала смертна кара.

У червні 2018-го стало відомо, що моряк вдруге оголосив голодування.