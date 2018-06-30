Затриманий в Ірані український моряк оголосив голодування

Затриманий в Ірані український моряк Андрій Новічков оголосив голодування, повідомив перший секретар посольства України в Ірані Сурен Бальянц у коментарі «Громадському».

«Так, я підтверджую цю інформацію. Ми цією справою займаємося. Усю інформацію стосовно Новічкова я передав Міністерству закордонних справ», – сказав дипломат.

Він зазначив, що співробітники посольства України зможуть побачити Новічкова лише після надання на це відповідного дозволу.

Одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo.

Під час плавання в Південно-Китайському морі в Новічкова стався конфлікт із одним із матросів. За словами українця, спочатку той зайшов до робочого офісу, хоча у цей час мав фарбувати труби на вантажній палубі. Новічков каже, що матрос накинувся на нього після зауваження та спробував вдарити.

Українець стверджує, що коли матрос вийшов з офісу, він пішов зачинити двері і побачив, як матрос вистрибнув за борт.

У лютому 2017 року Новічкова силою вивели на берег та доставили до поліції. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, після чого його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. Українцю загрожує страта.

Судовий розгляд справи досі не розпочався.