Моряк Новічков, якого утримували в Ірані, повернувся в Україну

Моряк Андрій Новічков, якого утримували в Ірані, повернувся в Україну. Про це повідомляє «Громадське».

Іран звинувачував моряка у вбивстві іранського матроса на судні, де Новічков був помічником капітана. Сам він стверджує, що матроса стрибнув у море.

8 січня стало відомо, що Новічкова звільнено.

Як повідомляє «Громадське» з посиланням на представників зовнішньої розвідки, українця обміняли на громадянина Ірану, якого в Україні звинуватили у шпигунстві.

З Києва Новічков поїде до Одеси, де його чекає бабуся.

Під час плавання в Південно-Китайському морі в Новічкова стався конфлікт із одним із матросів. За словами українця, спочатку той зайшов до робочого офісу, хоча у цей час мав фарбувати труби на вантажній палубі. Новічков каже, що матрос накинувся на нього після зауваження та спробував вдарити.

Українець стверджує, що коли матрос вийшов з офісу, він пішов зачинити двері і побачив, як матрос вистрибнув за борт.

У лютому 2017 року Новічкова силою вивели на берег та доставили до поліції. Його звинуватили у вбивстві. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, після чого його звільнили з-під варти під особисте зобов’язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. Українцю загрожувала смертна кара.

У червні 2018-го стало відомо, що моряк вдруге оголосив голодування.