Іран підтвердив арешт ветерана Військово-морських сил США

Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило арешт ветерана Військово-морських сил США Майкла Вайта в місті Мешхед, повідомило іранське державне агентство IRNA.

Водночас іранська влада не повідомила дату арешту.

7 січня газета The New York Times із посиланням на матір Вайта розповіла, що ветеран заарештований в Ірані від липня.

Інформацію про ув’язнення американця підтвердило іранське видання Iran Wire із посиланням на колишнього іранського в’язні, який стверджує, що зустрівся з Вайтом у в’язниці в місті Мешхед у жовтні. Ірвар Фархаді розповів, що американець познайомився в онлайні з іранською жінкою та їздив до неї кілька разів. За словами чоловіка, Вайта заарештували в аеропорту, коли вони з дівчиною збиралися відлетіти до Туреччини.

Наразі щонайменше п’ять американців засуджені в Ірані за звинуваченнями, пов’язаними зі шпигунством. Інший громадянин США вважається зниклим безвісти вже понад 10 років.