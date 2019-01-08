Ветеран Військово-морських сил США від липня ув’язнений в Ірані – родичі

Ветеран Військово-морських сил США Майкл Вайт від липня ув’язнений в Ірані, розповіла 7 січня його мати газеті The New York Times.

Джоанна Вайт розповіла, що її син мав повернутися додому 27 липня 2018 року, однак на літаку його не було. Три тижні тому Державний департамент США повідомив їй, що Вайта утримують в іранській в’язниці. Звинувачення на адресу ветерана невідомі.

Про утримання Вайта 7 січня також повідомило іранське видання Iran Wire. Його журналісти посилаються на колишнього іранського в’язня, який стверджує, що зустрівся з Вайтом у в’язниці в місті Мешхед у жовтні. Ірвар Фархаді розповів, що американець познайомився в онлайні з іранською жінкою та їздив до неї кілька разів. За словами чоловіка, Вайта заарештували в аеропорту, коли вони з дівчиною збиралися відлетіти до Туреччини.

Наразі щонайменше п’ять американців засуджені в Ірані за звинуваченнями, пов’язаними зі шпигунством. Інший громадянин США вважається зниклим безвісти вже понад 10 років.