NASA планує здійснити висадку астронавтів на Місяць до 2028 року

США планують здійснити пілотовану місію на Місяць до 2028 року. Про це йдеться в опублікованому 11 березня повідомленні американського космічного агентства NASA.

«Ми вирушимо на Місяць у наступному десятилітті з інноваційними, новими технологіями й системами, щоб дослідити більше частин на поверхні Місяця, ніж будь-коли. Цього разу, коли ми вирушимо на Місяць, ми залишимося. Ми використовуватимемо ті знання, які здобудемо на Місяці, для наступного гігантського стрибка – відправлення астронавтів на Марс», – заявив директор NASA Джим Брайденстайн.

Говорячи про бюджет космічного агентства, він заявив, що NASA почне з невеликих комерційних запусків вже цього року.

У NASA додали, що в бюджеті заплановані кошти на вивчення Землі й Сонця.

У серпні 2018 року віце-президент США Майк Пенс заявив, що в найближчому майбутньому американські астронавти будуть здійснювати космічні подорожі на космічних ракетах вироблених у США і запущених з американських космодромів.

Виступаючи у центрі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору в Г'юстоні, штат Техас, він також заявив, що висадка людини на Місяць та Марс, а також дослідження глибин космосу є частиною урядової політики Вашингтона, яка підкріплена належним бюджетом.

Сполучені Штати висадили на Місяці 12 людей у період із 1969 до 1972 року. Жодна з цих місій не відвідала віддалений бік Місяця.