Пенс: американські астронавти повернуться на Місяць до 2024 року

Американські астронавти висадяться на поверхні Місяця не пізніше кінця 2024 року. Про це оголосив під час виступу на засіданні Національної ради з космосу віце-президент США Майк Пенс.

«Повернення американських астронавтів на Місяць протягом п’яти років є офіційною політикою адміністрації і Сполучених Штатів Америки», – підкреслив Пенс.

Американська адміністрація і особливо президент Дональд Трамп незадоволені нинішніми темпами підготовки місячної експедиції особливо на тлі російської і китайської програм з вивчення Місяця і навіть можливу висадку своїх космонавтів.

Пенс заявив, що згідно з нинішніми оцінками, американські астронавти повинні знову ступити на місячну поверхню в 2028 року, однак з урахуванням розробок подібних програм в Росії і Китаю це незадовільні для США темпи. За словами Пенса, Америка знову вступила в космічну гонку до Місяця, тільки цього разу проти двох «супротивників» – Росії та Китаю. В кінці 1960-х років СРСР активно розробляв плани висадки людини на Місяць, але ця програма була припинена після висадки Ніла Армстронга і Базза Олдріна на Місяць 20 липня 1969 року.

У грудні 2017 року президент Трамп оприлюднив директиву про космічної політики, що містить завдання повернення астронавтів на Місяць. Однак зараз у космічного агентства немає конкретного плану. Пенс підкреслив, що НАСА має спробувати потрапити на Місяць будь-якими засобами, навіть якщо це означає використання ракет і модулів побудованих приватними компаніями.

Повернення на Місяць буде дорогим проектом. З урахуванням інфляції місії Apollo, які доставляли астронавтів на Місяць з 1969 по 1972 рік коштували б сьогодні понад 120 мільярдів доларів, тоді як бюджет НАСА на 2019 році всього лише 21,5 мільярда.

Наразі на зворотному боці Місяця працює китайський місяцехід «Чан’е-4». Днями гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін розповів про плани створення надважкої ракети, яка зможе виводити не менше 27 тонн корисного навантаження на місячну орбіту і доставляти не менше 20 тонн вантажу на поверхню Місяця. За попередніми підрахунками, виробництво і пуск першого примірника цієї ракети обійдуться федеральному бюджету в 740 мільярдів рублів.