Перша жінка відвідає Місяць у 2024 році – НАСА

Національна аерокосмічна адміністрація США (НАСА) оголосила 23 травня про плани надіслати на Місяць місію космонавтів у 2024 році. Уперше в складі цієї місії на поверхню супутника Землі ступить жінка, уточнили в НАСА.

Програма, яку назвали «Артеміда», стане для американської космічної агенції першою за кількадесят років місією на Місяць. Її початок запланований на 2020 рік, тоді до Місяця вирушить безпілотний зонд «Артеміда-1».

У 2022 році пілотована капсула вирушить на орбіту Місяця, готуючи висадку астронавтів на поверхню в 2024-му.

Окрім цього, п’ять запусків відбудуться для того, щоб доправити будівельну техніку для місячної міні-станції під назвою Gateway («Шлюз»). Ці перевезення виконуватимуть приватні космічні компанії за контрактом із НАСА.