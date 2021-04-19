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19 квітня 2021, Київ 21:47
Інфографіка
19 квітня 2021, 20:27
Радіо Свобода
Перший автономний політ на Марсі (інфографіка)
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