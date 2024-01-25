Гелікоптер НАСА завершив трирічну місію на Марсі

Гелікоптер Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) Ingenuity увійшов в історію, здійснивши перший політ із двигуном на іншій планеті, і офіційно завершив свою майже трирічну місію після пошкодження ротора під час останнього польоту. Про це 25 січня повідомило американське космічне агентство.

Літальний апарат розміром як коробка для серветок, який долетів до Червоної планети з марсоходом Perseverance, вперше піднявся над поверхнею 19 квітня 2021 року.

Спочатку призначений лише для того, щоб довести можливість польоту в надтонкій марсіанській атмосфері і бути використаним хоча б для пʼяти польотів, Ingenuity був запущений загалом 72 рази, діючи як повітряний розвідник, щоб допомогти своєму колісному компаньйону в пошуках ознак давнього мікробного життя мільярди років тому, коли Марс був набагато вологішим і теплішим, ніж сьогодні.

Його довговічність перевершила всі очікування, особливо через те, що він покладався на систему живлення на сонячних батареях, щоб залишатися напоготові і запобігати тріщинам під час екстремально холодних марсіанських ночей.

«Гірко, що я повинен оголосити, що маленький вертоліт Ingenuity… здійснив свій останній політ на Марсі», – сказав керівник НАСА Білл Нельсон у відеозверненні.

Гелікоптер, який важить близько двох кілограмів, залишається у вертикальному положенні та підтримує зв’язок із центром управління польотом, але зображення з його останньої місії 18 січня вказують на те, що «одна або кілька» його роторних лопатей були пошкоджені під час посадки.