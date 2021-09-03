Марсохід Perseverance взяв перший зразок ґрунту з Марса – НАСА

Марсохід НАСА Perseverance із другої спроби взяв зразок ґрунту з внутрішньої частини великого шматка гірської породи на Марсі, повідомило американське космічне агентство.

Головний інженер марсохода Perseverance Адам Стельцнер назвав відібраний зразок «ідеальним».

«Я ніколи не був такий щасливий побачити дірку в скелі», – написав він у твіттері.

На фото видно, що бур ровера просвердлив акуратний отвір, а відсутність пилу навколо нього підтверджує, що проба не розсипалася, як це сталося під час першої спроби буріння 5 серпня.

Перші зображення, передані на Землю, показують, що неушкоджений зразок розташований у резервуарі після вилучення, йдеться в повідомленні.

Однак в НАСА відзначають, що через недостатнє освітлення знімки вийшли нечіткими. Для повної впевненості в успіху місії знадобляться нові знімки з більш якісним світлом. Очікується, що нові фотографії зразка будуть передані на Землю в суботу, 4 вересня.

Протягом року марсохід повинен зібрати понад два десятки зразків із внутрішніх частин різних гірських порід, які будуть доставлені на Землю в рамках спільних місій НАСА і Європейського космічного агентства.

У квітні вертоліт Ingenuity, який був доставлений на Марс разом із ровером Perseverance, став першим апаратом із двигуном, що здійснив керований політ на іншій планеті.

18 лютого НАСА посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса. Апарат сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро.

Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року.

Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні аналоги, і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.