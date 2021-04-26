Робот-вертоліт Ingenuity здійснив найдовший і найшвидший політ над Марсом – NASA

Гелікоптер Ingenuity успішно пролетів над поверхнею Марса, здійснивши найдовший і найшвидший політ, повідомило 25 квітня Американське космічне агентство NASA.

Згідно з повідомленням, це вже третій обліт Марса роботом-вертольотом.

Ingenuity піднявся на висоту 5 метрів, а потім пролетів 50 метрів в бік, весь політ тривав рекордні 80 секунд, із загальною дистанцією 100 метрів.

За повідомленням NASA, вертоліт вже відправив чорно-білі фотографії поверхні Марса, зроблені його навігаційної камерою.

Відео, зняте під час польоту, буде відправлено на Землю в найближчі дні. Плануються й інші польоти, оскільки інженери випробовують вертоліт для можливого використання в майбутньому з метою розвідки місцевості і для наведення марсоходів або астронавтів.

Ingenuity висотою близько 48 сантиметрів та з розмахом ротора близько 1,2 метра, прибув на Марс в середині лютого з марсоходом Perseverance.

Перший політ вертольота 19 квітня став першим керованим польотом літального апарата на іншій планеті.

Щоб літати в атмосфері, яка становить усього 1 відсоток від товщини Землі, подвійні лопаті гвинта вертольота повинні були обертатися зі швидкістю 2500 обертів на хвилину, в п’ять разів швидше, ніж на Землі.

На проєктування та виготовлення робота-вертольота пішло пішло понад 6 років. Ingenuity оснащений сонячною панеллю, яка заряджає його батареї.