«Путін – серійний убивця» – депутат Європарламенту Ауштрявічус про причетність Росії до вибухів у Чехії

Європейський союз має дати консолідовану відповідь Росії на дії співробітників ГРУ у чеському селі Врбетиці у 2014 році. Про це в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE заявив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус. Він зазначив, що атаки на країну ЄС мають розцінюватися як атака на увесь Європейський Союз.

«Наші дії з боку Євросоюзу мають будуватися на принципах солідарності. Я думаю, що висилка російських дипломатів зі Словаччини та Польщі – це лише початок. Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми почуємо більше таких рішень. Це неминуче. Ми маємо показати, що ми разом, і такі дії на території однієї країни Євросоюзу означають поширення цих дій на увесь Євросоюз», – сказав Ауштрявічус.

За словами Ауштрявічуса, випадок у Врбетицях – це ще один аргумент, щоб укотре довести світові, що «режим Путіна – це злочинний режим» і що «Путін – серійний вбивця»

«Організація терористичних актів – це неприпустимо, але мені здається, що чинне керівництво Російської Федерації просто налаштоване на таку політику. І не лише на залякування, як то концентрація військ на сході України та в Криму, але й організовуючи ось такі акції. Те, що це вийшло назовні, я думаю, стало дуже хорошим аргументом укотре довести, що режим Путіна - це злочинний режим. І якщо президент Байден назвав його вбивцею, то в цьому є лише частина правди. Я б сказав, що він – серійний вбивця, бо організовує ось такі акти один за одним», – сказав Ауштрявічус.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення, назвавши їх «безпідставними».

Вибухи на складі озброєнь у Врбетицях на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.