Bellingcat: диверсією в Чехії особисто керував високопосадовець ГРУ генерал-полковник Авер’янов

Операція російської військової розвідки ГРУ з організації диверсії на збройних складах у Чехії відбувалася під особистим контролем командира військової частини 29155 у Москві генерал-полковника Андрія Авер’янова. Про це йдеться в новому розслідуванні чеського тижневика Respekt, російського видання Insider та групи розслідувачів Bellingcat.

Прага вважає, що російські військові організували вибух на складах боєприпасів в селі Врбетіце в Чехії наприкінці 2014 року, тоді загинули 2 людини. Метою диверсії могла стати зброя, яку планував купити болгарський підприємець Еміліян Ґебрев. На нього пізніше було скоєно замах, імовірно, з використанням бойової отруйної речовини «Новачок».

Видання Respekt зазначає, що деякі офіцери ГРУ (російської військової розвідки) неодноразово бували в Чехії впродовж 2014 року. Розслідувачі пов’язують це з підготовкою операції на складах. Бази для підготовки операції могли перебувати в Швейцарії та Австрії, пишуть журналісти. Наприклад, телефон одного з офіцерів був зареєстрований в мережі в гірському районі Шамоні. Раніше західні спецслужби знайшли там імовірну базу матеріально-технічного постачання ГРУ, писала газета Le Monde.

За підозрою в причетності до вибухів оголошені в розшук імовірні офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Їх так само вважають підозрюваними в замаху на колишнього начальника відділу кадрів ГРУ Сергія Скрипаля в Лондоні. Сайт Seznam Zpravy називає імена інших росіян, підозрюваних у причетності до спецоперації ГРУ.

Один із них – росіянин Сергій Федотов (Денис Сергєєв). Він раніше був ідентифікований як третій підозрюваний у замаху на Скрипаля. За даними розслідувачів із групи Bellingcat, у січні 2014 року Федотов приїжджав до Праги разом із Мішкіним. Тоді вони перебували в столиці Чехії вісім днів.

Авер’янов, як припускають розслідувачі, зустрічався з учасниками операції в Європі, а в день вибухів міг особисто їздити до Чехії, залишивши країну тільки після вчинення диверсії.

Кілька журналістських розслідувань раніше припускали, що частина 29155 в московському районі Ізмайлово є базою для підрозділу, що спеціалізується на операціях у Європі. За іншою версією, частина є місцем проведення стандартних курсів для всіх співробітників розвідки. У розслідуванні Радіо Свобода встановлено, що Чепіга добре знайомий з командиром частини Авер’яновим і був гостем на весіллі його доньки.

У цій частині, як стверджує розслідування чеського видання Seznam Zpravy, служив радник військового аташе в Празі Віктор Будяк. Він залишив країну 19 квітня – серед 18 росіян, запідозрених у роботі в розвідці під дипломатичним прикриттям.