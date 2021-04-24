Президент США Джо Байден офіційно визнав геноцид вірмен під час Першої світової війни

Президент США Джо Байден оголосив про визнання геноциду вірмен під час Першої світової війни. Це відбулося у щорічний день пам’яті етнічних вірмен, які загинули в 1915-1917 роках.

«Американський народ вшановує всіх тих вірмен, які загинули в геноциді, що розпочався цього дня 106 років тому», – сказав Байден у заяві.

Визнати вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом Байден обіцяв ще під час виборчої кампанії.

«За десятиліття вірменські іммігранти збагатили Сполучені Штати незліченними способами, але вони ніколи не забували трагічну історію... Ми шануємо їхню історію. Ми бачимо цей біль. Ми підтверджуємо історію. Ми робимо це не для того, щоб звинуватити, а щоб гарантувати, що те, що сталося, ніколи не повториться», – сказав Байден.

Білий дім 23 квітня заявив, що Байден розмовляв із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні виголошення. Агенція Reuters цитувала джерела, знайомі з розмовою, що Байден сказав Ердогану про намір визнати масове вбивство та вимушену депортацію вірмен геноцидом.

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу раніше попередив: якщо Байден визнає вбивства вірмен геноцидом, це призведе до погіршення двосторонніх відносин.

Досі всі попередні президенти США утримулись від офіційного використання терміну «геноцид» щодо вірмен, побоюючись загострення відносин із союзником по НАТО – Туреччиною.

Вірменська сторона заявляє, що під час Першої світової війни були вбиті 1,5 мільйона людей, у той час, як розпадалася Османська імперія. Цю заяву підтримують близько 30 інших країн, називаючи вбивства геноцидом.

Туреччина не визнає геноцидом убивства вірмен, які розпочалися в 1915 році, Анкара заявляє про насильство не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.

Туреччина заявляє, що від 300 до 500 тисяч вірмен і принаймні стільки ж турків загинули в громадянській війні, коли вірмени піднялися проти османських правителів і приєдналися до вторгнення російської армії.