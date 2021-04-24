YouTube заблокував доступ до «каналів Медведчука» для українських користувачів

Сервіс YouTube заблокував для українських користувачів телеканали «112 Україна», NewsOne і ZiK. При спробі переглянути трансляцію з’являється повідомлення про те, що канали недоступні для перегляду в Україні через скаргу влади на протизаконний контент.

Водночас самі телеканали заявили: «Всі дії Банкової абсолютно безглузді, так як ми відкрили нові майданчики, з яких українські глядачі можуть отримувати нову інформацію. Крім того, YouTube усвідомлює безпідставність вимог української влади і не заблокував наші канали, а лише обмежив доступ до них з території України, що є ознакою того, що YouTube вважає запити Банкової – безпідставними».

У заяві також сказано, що новий телеканал, створений на базі підсанкційних «каналів Медведчука», «вже звернувся до офісу YouTube в Дубліні з апеляцією на таке рішення».

В Офісі президента ситуацію не коментували.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак назвав звинувачення «брехнею» і відкинув їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.