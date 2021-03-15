Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 березня 2021, Київ 20:08
Новини | Політика

ВС розгляне позов про оскарження санкцій щодо телеканалів NewsOne, «112 Україна» та ZiK 19 березня

У Верховному суді зазначили, що КАС ВС розглядає цей позов із позиції порушення прав на доступ до інформації

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 19 березня продовжить розгляд позову члена «Чугуївської правозахисної групи» Романа Лихачова щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо трьох телеканалів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу суду.

За даними агентства, на засіданні 15 березня суд розглянув низку клопотань і приступив до розгляду позову по суті – заслухали позиції сторін у справі.

У Верховному суді зазначили, що КАС ВС розглядає цей позов із позиції порушення прав на доступ до інформації.

«Суд перевіряє, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушення прав позивача, гарантованих статті 34 Конституції України та статтями 8, 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод», – заявили в суді.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ». Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG