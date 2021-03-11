ООН про заборону «каналів Медведчука»: це рішення може вплинути на свободу вираження поглядів в Україні

Рішення української влади про заборону каналів NewsOne, «112 Україна» та ZiK може вплинути на свободу вираження поглядів в Україні, йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Хоча для держави законною метою є захист національної безпеки, у тому числі шляхом протидії дезінформації, УВКПЛ стурбоване тим, що це рішення може вплинути на свободу вираження поглядів в Україні і нагадує, що держави зобов’язані поважати, захищати і забезпечувати права на свободу вираження поглядів, у тому числі право шукати, отримувати і поширювати різноманітну інформацію та ідеї», – сказала Матільда Богнер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ». Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.