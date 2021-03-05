Підсанкційний канал «112 Україна» заявив, що його онлайн-трансляцію заблокував YouTube

Онлайн-трансляцію телеканалу «112 Україна», який в лютому потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони, на відеохостингу YouTube заблоковано, йдеться в оприлюдненому повідомленні каналу.

У повідомленні вказано, що канал має 925 тисяч підписників, а напередодні досяг позначки в 1 мільярд переглядів на YouTube.

На каналі вважають, що сервіс YouTube не витримав «колосального тиску української влади в особі президента Володимира Зеленського». В Офісі президента на таку заяву не реагували.

Раніше очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що звернеться до відеохостингу YouTube з проханням заблокувати канали «112 Україна», ZIK і NewsOne. Міністр вказував, що хоча YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, компанія «повинна знати про те, хто саме і як фінансує і виробляє ворожий контент».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.