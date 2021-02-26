«Репортери без кордонів» відреагували на санкції проти «каналів Медведчука», накладені 2 лютого

Організація захисту прав журналістів «Репортери без кордонів» відреагувала на санкції Ради національної безпеки і оборони України проти так званих «телеканалів Медведчука», що були запроваджені ще 2 лютого.

На думку організації, цей крок України означає «ескалацію інформаційної війни».

Як мовиться в її заяві, оприлюдненій 26 лютого, організація «занепокоєна українським указом, що позбавляє три «прокремлівські» телеканали їхніх ліцензій на наступні п’ять років». Організація, що працює в Парижі і відома за французьким скороченням RSF, «занепокоєна зловживанням владою своїми повноваженнями для запровадження санкцій, які можуть призвести до зростання напруженості між сторонами, і закликає владу поважати свої міжнародні зобов’язання».

«Ми засуджуємо цю ескалацію інформаційної війни, – заявила Жанн Кавельє, керівниця відділу Східної Європи і Центральної Азії в RSF. – Хоча бажання боротися з пропагандою законне, воно не виправдовує використання цензури, і заборона цих телеканалів обов’язково посилить насильство проти журналістів. Це порушення свободи висловлювання порушує міжнародні зобов’язання України. Ми вимагаємо від влади знайти інші шляхи, щоб зберегти незалежність і плюралізм засобів інформації».

В організації не пояснили, чому відгукнулися на санкції майже через місяць після їхнього запровадження.

RSF також використала в англомовному тексті своєї заяви написання російського зразка Kiev, що викликало різку реакцію частини коментаторів у соцмережах. Україна веде кампанію #KyivNotKiev за зміну написання назви столиці країни іншими мовами, щоб воно відповідало українській вимові «Київ», а не російській «Кієв». За останні роки, зокрема, багато англомовних джерел пристало на таку зміну й на написання Kyiv.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» і соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака, а також проти восьми пов’язаних із ним юридичних осіб, які стоять за телеканалами «112 Україна», NewsOne і Zik. Санкції передбачають, серед іншого, блокування цих телеканалів.

Відтак ці канали зникли з трансляції, але продовжили працювати на своїх інтернет-платформах. Самі телеканали розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Рішення Києва твердо підтримала низка західних союзників України, які визнали, що питання безпеки і боротьби з дезінформацією не мають нічого спільного з питаннями свободи слова. Але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

І офіційний Київ, і медійні організації, і громадські організації України відповідають, що згадані канали були інструментами пропаганди країни-агресора Росії, а не засобами інформації.