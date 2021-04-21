Черговий скандал у «Слузі народу». Як люблять Україну Лукашенко і Шевченко?

Поїздка депутата партії «Слуга народу» в гості до білоруського керівника Олександра Лукашенка спричинила чергову хвилю обурення і критики подіями, які відбуваються у лавах провладної політичної сили. Це вже другий скандал лише протягом останнього тижня довкола «слуг». 18 квітня заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко влаштував закриту вечірку в Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діють у столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки. Цього разу йдеться про зустріч 20 квітня з людиною, на чиєму сумлінні – після оголошення результатів президентських виборів у серпні 2020 року – розправи з опонентами, тисячами мирних протестувальників; людиною, яка поставила під загрозу суверенітет своєї держави. «Ви не боялися йти проти течії, бо ви вважали, що білорусько-українські відносини – це на століття» – похвалив «слугу народу» Лукашенко.

Офіційний сайт керівника Білорусі детально змальовує теми розмови з українським провладним депутатом і особливо ті моменти, де йдеться про «справжні почуття до братнього українського народу».

Нормалізація ситуації в проблемних точках України, перш за все на Донбасі, залежить тільки від України

«Ви знаєте мою позицію щодо України, вона залишається незмінною. Я дуже хотів би, щоб Україна була нашою, щоб ми як слов’янські народи, три братні народи були разом. На користь народів. Ніхто не збирається поневолювати один одного, ніхто не збирається тиснути один на одного. Але політика є політикою, ви розумієте, можуть бути різні нюанси. Тому в цій політиці перемагає не просто найсильніший, але той, хто розумніший. І той, хто буде використовувати ситуацію таким чином, щоб повернути все в кращий бік. Я маю на увазі і ситуацію на Донбасі», – уточнив Лукашенко.

Це небезпечно, це не вітається. Я зараз приїду, і певні ЗМІ будуть на мене бруд лити

Він також зазначив, що Білорусь через конфлікт на Донбасі прийняла 150 тисяч українців, а він своїм указом надав їм рівні права з білорусами. «Це безкоштовна освіта, безкоштовне медичне обслуговування, працевлаштування на роботу, 150 тисяч «проковтнути» непросто. Ви бачите, як у Євросоюзі мігранти прибувають, а вони не можуть 2 тисячі людей розділити, щоб їх розселити. Тут – 150 тисяч», – сказав Олександр Лукашенко.

Довідка білоруського опозиційного видання «Наша Ніва»:

У 2016 році Лукашенко на зустрічі з заступником помічника міністра оборони США говорив про 160 тисяч біженців із України, ту ж цифру пізніше повторив в інтерв'ю Радіо ООН міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. На той момент у Білорусі офіційно був зареєстрований лише 1 біженець із України.

Агентство у справах біженців ООН пояснювало, що писало про 150 тисяч українців, які приїхали до Білорусі в 2014-2015 роках. Це число тих, хто звертався за тимчасовим або постійним дозволом на проживання. Серед них були і ті, хто просив дозвіл на роботу або навчання лише тому, що хотів працювати або вчитися в Білорусі (а не через війну), і ті, хто приїжджав до родичів.

Точна кількість тих, хто приїжджав до Білорусі з України саме через війну, невідома.

Соціологи показують, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом в Україні

За словами Лукашенка, «нормалізація ситуації в проблемних точках України, перш за все на Донбасі, залежить тільки від України». «Нехай, можливо, зі завтрашнього дня, якщо піти по мінських угодах і так далі, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, в середньостроковій перспективі Україна виграє», – зазначив білоруський правитель.

Український депутат, як пише Лукашенків сайт, у першу чергу подякував йому за можливість зустрічі: «Для мене це дуже висока честь. Навіть із точки зору дипломатії: коли президент республіки, держави приймає простого депутата – це дуже знакова подія для мене».

«Але ви не простий депутат, – зауважив на це господар. – Ви не боялися йти проти течії, бо ви вважали, що білорусько-українські відносини – це на століття».

Він діє як приватна особа, а не представник держави

«…Я просто висловлюю думку цих людей. Я не кажу, що це більшість або меншість. Але їх дуже багато. Соціологи показують, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом в Україні. Це ж не просто так. Це соціологія, це наука[…]», – наголосив Євгеній Шевченко.

Він також пояснив, для чого «публічно висловлює свою думку», наполягаючи на зміцненні українсько-білоруських відносин. «Це небезпечно, це не вітається. Я зараз приїду, і певні ЗМІ будуть на мене бруд лити, – каже «слуга народу» Шевченко. – Але люди повинні бачити когось, хто не боїться, хто веде за собою і показує інший шлях…»

І справді реакцій в українських ЗМІ було чимало, але в провладній партії «Слуга народу» вчинок однопартійця також не отримав підтримки.

Але спершу кілька фактів про українського депутата від правлячої партії «Слуга народу» Євгенія Шевченка:

Як і Лукашенко, він починав у колгоспі – працював електриком, але вирішив продовжити кар’єру в галузі права. Після закінчення приватного університету в Запоріжжі здобув юридичну освіту й почав працювати підприємцем.

– працював електриком, але вирішив продовжити кар’єру в галузі права. Після закінчення приватного університету в Запоріжжі здобув юридичну освіту й почав працювати підприємцем. До парламенту намагався потрапити з 2012 року. Після двох невдалих спроб у 2019 році став довіреною особою Володимира Зеленського на президентських виборах, а після них, за списками партії «Слуга народу» пройшов у Верховну Раду.

на президентських виборах, а після них, за списками партії «Слуга народу» пройшов у Верховну Раду. Зараз у парламенті він очолює одну з підгруп Комітету Верховної Ради з економічної політики.

одну з підгруп Комітету Верховної Ради з економічної політики. Після виборів 9 серпня уже наступного дня привітав Лукашенка з перемогою.

з перемогою. Через десять днів після виборів, коли в Білорусі відбулися масові акції протесту проти фальсифікації результатів, а проти їхніх учасників були застосовані сила та спеціальні засоби, він закликав білорусів пробачити «батьку» за його гріхи та злочини.

за його гріхи та злочини. У лютому 2021 року Євгеній Шевченко взяв участь у «Всебілоруських народних зборах».

у «Всебілоруських народних зборах». Критику у суспільстві викликали не лише його висловлювання щодо білоруського питання, але й участь у російських телеканалах. В одному зі своїх виступів він розповів про поганих націоналістів в Україні, політика яких «спрямована на війну і ворожість». Пізніше він заявив, що Майдан був помилкою і що на сході країни відбувся громадянський конфлікт.

«Слуги» вимагатимуть

Водночас керівництво «Слуги народу» жодного разу не реагувало на заклики колег про виключення Шевченка з провладної фракції.

Керівництво парламентської фракції «Слуга народу» неодноразово заявляло, що все, що робить і говорить Євгеній Шевченко, – його особиста справа. Так сталося і цього разу.

«Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією «Слуга народу», Міністерством закордонних справ чи Офісом президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Він також не перебуває у складі парламентської делегації до Республіки Білорусь. Відповідно, всі зустрічі, які він проводить чи буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави», – зазначив голова партії Олександр Корнієнко в коментарі для Радіо Свобода.

«Я вважаю, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах. Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень по його поверненню», – заявив Корнієнко.

Реакції: видання стримано, соцмережі голосно

Білоруські оглядачі не приділили великої уваги цій події, вважаючи прибулого гостя з України не надто важливим.

Серед тамтешніх коментаторів висловився у телеграмі політичний оглядач Валерій Карбалевич назвавши те, що відбувається, «кінцем нейтралітету»:

«Під час зустрічі з депутатом Верховної Ради Євгенієм Шевченком Олександр Лукашенко прокоментував загострення ситуації навколо Донбасу. З 2014 року він та білоруські державні ЗМІ прагнуть зберегти нейтралітет у російсько-українському конфлікті. І це вдалося багато в чому. […] Зараз Лукашенко грає на боці Росії. Національні інтереси Білорусі повинні платити за підтримку Кремля».

Видання «Українська правда» висловилося стисло:

«Новий день – новий «зашквар». Цього разу «слуга народу» Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка і заявив, що «давно мріяв» про це знайомство».

УНН – «Українські національні новини»:

«Один влаштував вечірку у локдаун, інший ручкався з Лукашенком: у «Слузі народу» хочуть пояснень від Тищенка та Шевченка.

Фракція «Слуга народу» наступного тижня вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка, поведінка яких викликала суспільне обурення».

Солідарна молодь Запоріжжя, звідки балотувався депутат:

«Народний депутат України від запорізького 76-го округу Євгеній Шевченко поїхав на поклони до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Уся міжнародна спільнота та Україна визнає його нелегітимним президентом Білорусі.

Шевченко вже давно проявляє себе як відвертий ватан та представник «московського міра» в Україні. Що вартує згадати як згаданий депутат виступав на федеральному російському каналі на 7 році війни.

Але попри згадані факти та любов Шевченка до білоруського диктатора-вбивці відсутня реакція з боку партійного та фракційного керівництва «Слуги народу». І справді, навіщо реагувати?

А ми лише нагадаємо що підтримуємо прагнення білоруського народу до свободи!

Жыве Беларусь! Жыве вечна!»

Громадський активіст Сергій Стерненко:

«Голова партії Корнієнко взагалі заявив, що Шевченко зустрівся з Лукашенком не як депутат, а як приватна особа.

Це абсурд. Він народний депутат, і представляє Україну.

Після таких дій Шевченка треба не лише гнати зі «Слуги народу», а й позбавляти мандату.

Але ніхто його не чіпатиме.

Він же не активіст, волонтер чи доброволець».

Директор Інституту світової політики Євген Магда:

«Якщо дивитися реалістично, то зустріч Євгенія Шевченка з Олександром Лукашенком лоскоче самолюбство першого (він у політичному сенсі – ніхто) та демонструє проблеми другого...»

Соня Кошкіна, шеф-редакторка видання «Лівий берег»:

«У них немає ані партійної дисципліни, ані честі, ані моралі. Нічого.

І так. Рейтингово все лягає на президента».

Petro Okhotin ведучий в Інтелектуал-шоу «Технократи»

«Нардеп Євгеній Шевченко – провокатор.

Гадаю, рішення по ньому має прийматися максимально жорстке.

Нардеп Шевченко – це троянський кінь, це полковник Ніс (зрадник, що дав росіянам взяти резиденцію Мазепи) нового часу.

Після пролиття крові Лукашенком усі спроби висловити йому повагу варто сприймати як спробу «зашкварити» силу, яку людина представляє.

Ціна зашквару – посилення Росії».

Після президентських виборів у Білорусі Україна заморозила офіційні контакти з Лукашенком та білоруською владою. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українська сторона підтримує політичні санкції проти білоруської влади, але не вважає за доцільне відмовити або обмежити економічну співпрацю з цією країною.