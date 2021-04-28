З 1 травня Київ переходить у «жовту зону» карантину – міністр

З 1 травня Київ переходить у «жовту зону» карантину, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у телеграмі.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – заявив Немчінов.

З 1 травня у Києві послаблюють карантинні обмеження. Громадський транспорт та метро стане доступним для всіх пасажирів, а не лише власників спецперепусток. Відновлять роботу ринки й торговельні заклади.

З 5 травня відновиться освітній процес у дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах.

Жорсткий карантин у столиці запровадили з 20 березня на тлі зростання захворюваності на COVID-19 та рівня госпіталізацій.