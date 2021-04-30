У Києві з 1 травня будуть діяти правила «помаранчевої» зони: список заборон

З 1 травня у Києві, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки і почнуть діяти обмежувальні заходи «помаранчевої» зони.

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, з 1 травня в Києві діятиме низка заборон, зокрема:

перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;

робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки і замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше ніж два метри між столами та більше ніж чотирьох осіб за столом;

обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 метра, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;

проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;

діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше ніж одна особа на 10 кв. м, басейнів – якщо більше ніж четверо осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб – для спортивно-тренувальних груп;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Водночас із 1 травня відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт Києва. Також почнуть працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної і у вищих навчальних закладах.

Чинний локдаун у Києві розпочався понад місяць тому, 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.