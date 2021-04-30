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30 квітня 2021, Київ 15:32
Новини | Коронавірус

У Києві з 1 травня будуть діяти правила «помаранчевої» зони: список заборон

З 1 травня у Києві послаблюють карантинні обмеження

З 1 травня у Києві, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій, скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки і почнуть діяти обмежувальні заходи «помаранчевої» зони.

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, з 1 травня в Києві діятиме низка заборон, зокрема:

  • перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
  • робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
  • перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
  • проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
  • робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки і замовлень навинос;
  • розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше ніж два метри між столами та більше ніж чотирьох осіб за столом;
  • обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 метра, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;
  • діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;
  • проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;
  • діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше ніж одна особа на 10 кв. м, басейнів – якщо більше ніж четверо осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб – для спортивно-тренувальних груп;
  • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Водночас із 1 травня відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт Києва. Також почнуть працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної і у вищих навчальних закладах.

Чинний локдаун у Києві розпочався понад місяць тому, 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки.

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