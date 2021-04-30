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30 квітня 2021, Київ 14:00
Новини | Коронавірус

Держкомісія перевела Київщину та Миколаївщину у «жовту» зону з 1 травня

За даними заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, епідемічна ситуація на Київщині та Миколаївщині покращилася

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала дію «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 для Київської та Миколаївської областей, починаючи з 1 травня. Про це 30 квітня повідомив Кабінет міністрів.

Відтак для цих регіонів починає діяти «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

У Кабінеті міністрів послалися на дані заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, за якими епідемічна ситуація на Київщині та Миколаївщині покращилася.

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«Завантаженість ліжок з киснем у Київській області становить 49%, в Миколаївській – 52%. Рівень госпіталізацій у двох областях менше 60 осіб на 100 тисяч населення. Коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування менше 20%. У Київській області цей показник 15%, в Миколаївській – 19%», – цитують Ляшка в пресслужбі уряду.

Миколаївська область перейшла в «червону» зону з 27 березня, Київська – з 24 березня. Причиною стало зростання захворюваності та навантаження на лікарні в цих регіонах.

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