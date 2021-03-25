Миколаївщина з 27 березня переходить у «червону» зону епіднебезпеки

З півночі 27 березня Миколаївська область переходить у «червону» зону епідемічної небезпеки. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Встановити з 00 години 00 хвилин 27 березня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території Миколаївської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив рішення комісії міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

До «червоної» зони станом на 23 березня входили вісім областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Черновецька, а також місто Київ.

Минулої доби в Україні виявили 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 596 575 людей, 31 135 – померли, 1 283 020 – одужали.