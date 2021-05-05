Минулої доби щеплення від коронавірусу отримали 3 425 людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 4 травня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 3 425 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 303 особи (із них дві особи отримали першу дозу за кордоном).

Щеплення проводили 73 мобільні бригади з імунізації та 356 пунктів щеплення.

За даними МОЗ, станом на 4 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 514 821 людина.

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.