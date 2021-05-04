США: Байден оголосить про плани вакцинації 70% дорослого населення до 4 липня

Президент США Джо Байден 4 травня оголосить про плани вакцинувати від COVID-19 хоча б першою дозою 70% дорослого населення та забезпечити повну вакцинацію до 160 мільйонів американців до 4 липня, коли в Сполучених Штатах святкуватимуть День незалежності. Про це з посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена повідомляють провідні засоби інформації.

Також очікується, що Байден оголосить про плани якнайшвидшої вакцинації підлітків віком від 12 до 15 років, якщо вакцина буде дозволена для використання в США для цієї вікової групи. Це дало б можливість вакцинації проти COVID-19 для додаткових 5% населення США.

Станом на 4 травня понад 105 мільйонів американців повністю вакциновані, згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань Центрів США (CDC), а 147 мільйонів американців отримали щонайменше одну дозу вакцини. Нова мета Байдена вимагатиме майже 100 мільйонів додаткових доз упродовж наступних 60 днів.