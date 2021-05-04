Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
04 травня 2021, Київ 23:46
Новини | Коронавірус

США: Байден оголосить про плани вакцинації 70% дорослого населення до 4 липня

16-річний американець Томас Ґрегорі отримує дозу вакцини від COVID-19

Президент США Джо Байден 4 травня оголосить про плани вакцинувати від COVID-19 хоча б першою дозою 70% дорослого населення та забезпечити повну вакцинацію до 160 мільйонів американців до 4 липня, коли в Сполучених Штатах святкуватимуть День незалежності. Про це з посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена повідомляють провідні засоби інформації.

Також очікується, що Байден оголосить про плани якнайшвидшої вакцинації підлітків віком від 12 до 15 років, якщо вакцина буде дозволена для використання в США для цієї вікової групи. Це дало б можливість вакцинації проти COVID-19 для додаткових 5% населення США.

Станом на 4 травня понад 105 мільйонів американців повністю вакциновані, згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань Центрів США (CDC), а 147 мільйонів американців отримали щонайменше одну дозу вакцини. Нова мета Байдена вимагатиме майже 100 мільйонів додаткових доз упродовж наступних 60 днів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG